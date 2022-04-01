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140 машин представили на параде коммунальной техники в Люберцах
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Общество — 1 Апреля 2022, 14:11
В городском округе Люберцы в рамках проведения парада коммунальной техники по улицам прошли 140 спецмашин, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Старт месячнику благоустройства в горокруге дал глава Люберец Владимир Ружицкий.
«Традиционный месячник благоустройства стартовал в городском округе Люберцы! Его открыл парад коммунальной техники – самый массовый за последние 6 лет! Колонна из 140 машин, украшенных российскими флагами и буквами Z, прошла по центральным улицам Люберец», – сказал Ружицкий.
В параде коммунальной техники участвовали управляющие и ресурсоснабжающие компании, дорожные службы, представители регионального оператора по вывозу ТКО, энергоснабжающие организации.
«Дорогие земляки! Уверен, уже очень скоро весна вступит в свои права! Приглашаю вас 16 апреля на общеобластной субботник! Вместе с вами приведем в порядок дворы, парки, скверы! Давайте сделаем наш родной округ самой ухоженной территорией Подмосковья», – добавил Ружицкий
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