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Минсельхозпрод Подмосковья и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2022, 11:01
Соглашение о создании взаимовыгодных благоприятных условий для развития производства и реализации с/х продукции, сырья и продовольствия было подписано 24 марта между Республикой Крым и министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, информирует пресс-служба министерства.
Развитие взаимоотношений также будет способствовать расширению рынка сбыта сельхозпродукции.
«Для Московской области это очень важное решение о взаимодействии. Теперь крымская продукция станет доступнее для наших жителей. Кроме того, производимые в республике товары смогут принять участие в ярмарках Подмосковья», - сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Договор предполагает информационную, методическую и организационную поддержку. Это позволит обеспечить устойчивое развитие потенциала с/х и товаропроизводителей, а также реализацию продукции, сырья и продовольствия.
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