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Более 1,4 тыс ламп заменили в уличных светильниках в Подольске с начала года
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Общество — 12 Апреля 2022, 09:37
Специалисты Подольского комбината благоустройства с начала года поменяли 1433 лампы и 554 светильника на улицах округа, информирует пресс-служба администрации Подольска.
На Красногвардейском бульваре, на улицах Пионерской, Свердлова и Литейной в Подольске и на ул. Серпуховской в микрорайоне Климовск силами комбината благоустройства заменили 9 опор уличного освещения, перетянули 1225 м самонесущего изолированного провода.
В настоящее время ведется реконструкция уличного освещения по улице Свердлова. На первом этапе на участке от улицы Ватутина до Индустриальной заменят 21 светильник и перетянут 700 м провода. Во втором квартале проведут работы на участке от улицы Индустриальной до Стекольникова.
Также в ближайшее время планируют установить опоры и смонтировать уличное освещения по адресам: ул. Веллинга, 12; Красногвардейский бульвар, 21; ул. Народная, 29 (пешеходный переход); Октябрьский проспект (детский сад «Ручеек», тропинка); ул. Ленинградская, 4Б (тропинка).
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