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ЦНИИТОЧМАШ Подольска рассказал о «пистолете космонавта»
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Общество — 12 Апреля 2022, 09:37
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») в День космонавтики сообщил о своих космических проектах, информирует пресс-служба предприятия.
В ЦНИИТОЧМАШ, как ведущем центре страны по разработке боеприпасов к стрелковому оружию, создавали патроны для комплекса стрелкового оружия. Комплекс помогал космонавтам в случае приземления спускаемого аппарата в безлюдной местности в защите от опасных зверей, добыче пищи и подавал видимый сигнал.
«Самим пистолетом занимались в Туле, а к нему прилагались 3 вида боеприпасов: пулевой, дробовой и сигнальный, специально разработанные специалистами института для «пистолета космонавта». Кроме того, разработали приспособление, обеспечивающее возможность ведения стрельбы с упором в плечо и при необходимости выполнявшее функцию мачете. Заказ был выполнен в 1983 году», - сказал директор по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам АО «ЦНИИТОЧМАШ» Антон Семеняко.
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