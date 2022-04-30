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Георгий Филимонов отметил значение акции «Лес Победы» для поддержки российских военных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Апреля 2022, 13:01
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов принял участие в акции «Лес Победы» на центральной площадке в Одинцовском округе. Он отметил, что эта акция не только посвящена тем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны, но и тем, кто защищает Россию сейчас, информирует корреспондент РИАМО.
В субботу в Подмосковье проходит областная акция «Лес Победы». Она проводится каждую весну с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. «Лес Победы» также проводится под эгидой Международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России Владимиром Путиным.
«Наша сегодняшняя акция «Лес Победы» приурочена к главному празднику страны. <…> День Победы - 9 Мая - является основным государственным праздником. Дело в том, что этот великий день символизирует главную точку общенационального согласия, наверно, пока единственный крупный праздник, который объединяет всю страну вне зависимости от политических и социальных, административных возможностей», - сказал Филимонов.
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