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Инспекторы ГИБДД в Королеве проверят использование ремней безопасности
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Общество — 3 Мая 2022, 13:33
Инспекторы ГИБДД в Королеве в мае проверят использование водителями ремней безопасности, информирует пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.
Операция «Ремень безопасности» пройдет в подмосковном Королеве с 10 по 15 мая. Инспекторы ГИБДД ежедневно будут напоминать о необходимости использовать ремень безопасности водителям и их пассажирам.
Использование ремня безопасности снижает вероятность летального исхода во время ДТП, помогает удерживать человека в сидении при вынужденных маневрах.
Особенно внимательно следует относиться к маленьким пассажирам и их безопасности.
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