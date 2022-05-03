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Высокая концентрация пыльцы березы отмечается в воздухе Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2022, 13:34
В столице и Подмосковье зафиксировали высокий уровень аллергенов в воздухе, доминирует пыльца березы. Соответствующие данные размещены на сайте пыльцевого мониторинга Allergotop.
По данным измерений 2 мая, уровень концентрации пыльцы в воздухе оценивается как высокий, а прогнозируется как очень высокий. Пыльца березы является одним из самых сильных аллергенов. Суммарная доля этого дерева в составе зеленого фонда столицы составляет порядка 11%.
Также в воздухе отмечается высокий уровень содержания пыльцы клена, на среднем уровне фиксируется содержание пыльцы ивы. Кроме того, фиксируется присутствие пыльцы ольхи, вяза, ясеня и дуба. Однако их концентрация незначительна.
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