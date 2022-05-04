04мая 2022
среда
|
Три вида осадков прошли в Красногорске в среду
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Мая 2022, 13:15
Град, снег и дождь прошли в подмосковном Красногорске в среду, информирует корреспондент «РИАМО в Красногорске».
В микрорайоне Павшинская пойма около 11:30 начался крупный град. Затем он сменился сильным снегопадом. Крупные снежинки таяли, не долетая до земли. После снега прошел небольшой дождь. На время осадков температура воздуха, по данным автомобильного термометра, снизилась с плюс 7 до плюс 4 градусов.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Красногорске в среду возможен дождь, погода облачная с прояснениями. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +4 +6 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры