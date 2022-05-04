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Митинг в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели в Домодедове
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Общество — 4 Мая 2022, 13:16
В Домодедове провели митинг памяти воинов Великой Отечественной войны, а также автопробег в честь 77-й годовщины Победы, информирует корреспондент «РИАМО в Домодедове».
С приветственным словом выступил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, дорогие ветераны, труженики тыла, участники боевых сражений, низкий вам поклон и много слов благодарности за вашу Победу. Каждый день – это подвиг, каждый день нужно выжить и принести пользу фронту, родной стране. Спасибо участникам автопробега, что вставили в свой маршрут городской округ Домодедово. Наш округ заслужил это право», – сказал Жолобов.
Он уточнил, что каждая акция, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, укрепляет людей в вере, что фашизму и нацизму нет места на планете.
В Домодедове в настоящее время проживает 20 участников ВОВ и около 700 человек, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной, в том числе детей войны.
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