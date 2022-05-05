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Специалист рассказала, какие лекарственные растения можно выращивать на даче
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2022, 12:53
Специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина отметила, что на дачном участке можно посадить почти любое лекарственное растение, но очень важно учитывать его индивидуальные особенности. Об этом информирует «Вечерняя Москва».
Эксперт пояснила, что эффективность лекарственных растений, которые были посажены и выращены человеком, будет ниже, чем у дикорастущих.
«Надо понимать, что естественные условия произрастания на то и естественные, что именно там растение набирает максимальное количество пользы», — сказала Рыкалина.
По словам специалиста, при выращивании лекарственных растений на садовом участке нельзя использовать минеральные удобрения, под них следует вносить только качественный навоз.
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