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Еще 44 населенных пункта догазифицировали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2022, 12:54
Еще 44 населенных пункта Московской области подключили к газоснабжению в рамках президентской программы «Социальная газификация», информирует пресс-служба «Мособлгаза».
В ходе последних подключений догазификацию выполнили в деревне Федурново в Балашихе, деревнях Молзино и Пятково в Богородском округе, городе Дрезна и деревне Федотово в Орехово-Зуевском округе, городе Черноголовка, селе Пышлицы и деревнях Евлево, Митинская, Курьяниха, Голыгино в Шатуре, деревнях Орлово, Гребнево, Ново, Алмазово в Щелкове, а также в деревнях Подпорино, Буньково, Ефимоново и Качаброво в Истре.
Кроме того, к газу подключили деревни Горки, Носово, Новое, Коньково в Солнечногорске, деревни Аксеново и Строилово в Луховицах, деревни Красновидово и Лыткино в Можайском округе, деревню Бекасово в Наро-Фоминском округе, деревни Лыщиково, Шелковка, Сытьково в Рузском округе, деревни Белозерки, Покровка, Шарино в Клину, поселок Большая Сестра в Лотошине, а также деревни Юсупово и Редькино в Домодедове.
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