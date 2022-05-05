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Фактов незаконной торговли на территории у кладбищ в Мытищах не выявлено
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2022, 12:54
В городском округе Мытищи прошел мониторинг незаконной торговли на территории возле кладбищ, информирует в Telegram-канале управления потребительского рынка и услуг администрации горокруга.
В результате мониторинга кладбищ, размещенных на территории Мытищ, несанкционированной торговли на территориях за оградой кладбищ не выявлено.
На Волковском кладбище живые и искусственные цветы, венки, свечи продавали в границах кладбища. НТО на территории кладбища в поселке Пироговский не работает.
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