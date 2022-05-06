06мая 2022
пятница
|
В пятницу жителей и гостей Люберец приглашают на концерт ко Дню Победы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Мая 2022, 08:24
Жителей и гостей городского округа Люберцы в пятницу приглашают в Красковский культурный центр на концерт «Был месяц май», посвященный 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
На сцене выступят коллективы «Волшебная страна», «Нотка» и «Хор русской песни».
Начало в 16:00. Мероприятие проведут в здании №2 на улице Лорха.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
утром +9 +11 днем +13 +15
Партнеры