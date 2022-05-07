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Предприниматели Подольска подготовили подарки ветеранам к Дню Победы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2022, 13:29
В городском округе Подольск предприниматели подготовили подарки ветеранам к Дню Победы. Вручить их героям Великой Отечественной войны планируют в субботу, информирует пресс-служба администрации округа.
Подольская компания «НПТ Климатика» передала в подарок ветеранам городского округа Подольск 12 телевизоров к празднику Дню Победы.
«С радостью откликнулись на предложение администрации округа выразить благодарность нашим ветеранам, пусть и таким скромным вкладом. Мы все внуки и правнуки, чьи родственники участвовали в войне. Такое забывать нельзя», — сказал заместитель генерального директора ООО «НПТ Климатика» Игорь Засядьвовк.
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