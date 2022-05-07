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Еще 200 Covid‑пациентов выздоровели в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2022, 13:33
В Московской области выздоровели после заболевания коронавирусом еще 200 человек. Всего с начала пандемии в регионе побороли инфекцию 949 773 Covid-пациента, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В Подмосковье за сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий заболевания 2 человека.
С начала пандемии в регионе выявили 971 255 случаев заболевания Covid-19, жертвами инфекции стали 15 049 пациентов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о возможном росте уровня заболеваемости коронавирусом в июне. Чтобы избежать тяжелого протекания болезни и опасных последствий, необходимо вакцинироваться.
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