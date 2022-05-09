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В Подольске 9 мая временно прекратят движение в центре города и микрорайоне Климовск
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Общество — 9 Мая 2022, 10:57
В подмосковном Подольске для обеспечения безопасности движения колонн «Бессмертного полка России» в понедельник утром временно прекратят движение в семи точках, в том числе в центре города и микрорайоне Климовск, информирует администрация округа.
В соответствии с постановлением администрации городского округа Подольск от 28.04.2022 № 790-П 9 мая временно прекратят движение автотранспорта по семи адресам.
С 11:00 до 13:30 по ул. Кирова от ул. Стекольникова до площади Ленина; по проспекту Ленина от площади Ленина до Революционного проспекта; по Революционному проспекту от проспекта Ленина до ул. Рабочей (для обеспечения безопасности движения колонны от площади Ленина до площади Славы).
С 11:00 до 20:00 по ул. Рабочей от Революционного проспекта до Парадного проезда.
С 11:00 до 22:00 по ул. Караваева от ул. Кирова до парковки администрации городского округа Подольск;
С 11:00 до 22:00 по ул. Комсомольской от пл. Ленина до ул. Б. Зеленовской.
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