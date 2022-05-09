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Акция «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2022, 10:59
После двух лет перерыва в День Победы состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». К акции присоединятся и жители Московского региона.
Участники акции пройдут по заранее определенным маршрутам в разных частях страны и за рубежом с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
На территории Московской области шествие стартует в 12:00 по нескольким адресам в разных округах региона. Их, а также маршруты колонн можно уточнить на странице областного отделения «Бессмертного полка России» в соцсети «ВКонтакте».
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