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Пункты приема пластиковых бутылок появились в парке «Елочки» Домодедова
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Общество — 17 Мая 2022, 09:52
В парке «Елочки» подмосковного Домодедова появились автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок,
информируется в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
Автоматы помогут отправить вторсырье на переработку и получить баллы, которые можно использовать при покупках в магазинах и кафе.
Пункты расположены около ДЦ «Елочки» и около ДЦ «Модуль».
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