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Встроенную поликлинику на 100 посещений построили в ЖК «К‑4» в Дзержинском
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Общество — 6 Июня 2022, 10:16
В жилом комплексе «К-4» микрорайона 4А в Дзержинском построили встроенную поликлинику на 100 посещений, информирует пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Застройщик ООО ХСТФ «ФОБОС» построил здание в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования.
Площадь учреждения составила свыше 1,7 тыс. кв. м. Для жителей будут доступны кабинеты врачей общей практики, стоматология с отдельным входом, центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями.
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