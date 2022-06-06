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Солнечная погода и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2022, 10:16
В Подмосковье и столице 6 июня установится летняя солнечная погода, вероятность дождя будет низкой, инфоримруется на сайте «Метеоновости».
Во второй половине дня в Москве температура поднимется до плюс 19-21 градуса, в области – до плюс 16-21 градуса.
Атмосферное давление будет близко к нормальным значениям. Кислородный режим благоприятен. Рекомендуется заниматься спортом на свежем воздухе.
Геомагнитный фон в понедельник будет спокойным.
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