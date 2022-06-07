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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в деле о нарушении Закона о банкротстве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2022, 10:42
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении Конкурсным управляющим ООО «Волга-Косметика» Закона о банкротстве, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступила жалоба ООО "МБСтрой" на действия Конкурсного управляющего ООО "Волга-Косметика" при организации торгов по продаже имущества должника – ООО "Волга-Косметика" посредством публичного предложения», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «МБСтрой» обоснованной.
Конкурсный управляющий ООО «Волга-Косметика» не согласился с решением Управления и обратился в суд.
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