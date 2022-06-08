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Минэкологии Подмосковья поддержало инициативу о запрете въезда транспорта в леса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2022, 09:30
Минэкологии Подмосковья одобрило инициативу о внесении поправок в Лесной кодекс России, которые предлагают ограничить передвижение по лесам, выполняющим защитную функцию, вне имеющихся в них дорог. Об этом информирует пресс-служба Министерства экологии и природопользования.
«Это очень своевременная инициатива. Защитные леса – единственная защита перенаселенных регионов, таких как Москва и Московская область. Хотя мы в последние годы наблюдаем некоторое снижение общего объема выбросов в атмосферу, ситуация далека от идеальной», – сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По его словам, в то же время растет антропогенная нагрузка на леса, и не последнее место занимает передвижение вне лесных дорог. Это нарушает почвенный слой, вредит растительности, вытесняет обитающие виды животных.
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