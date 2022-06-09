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Порядка 128 тыс. датчиков контроля загазованности установят в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2022, 16:20
Для обеспечения газовой безопасности жителей Московской области, в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева на безвозмездной основе устанавливаются системы газконтроля отдельным категориям граждан, информирует пресс-служба Министерства энергетики региона.
«Московская область — самый газифицированный регион России. А потому одним их важных является вопрос безопасности в использовании в быту газового оборудования. В этомгоду мы планируем установить в муниципальном жильепорядка 128 000 датчиков контроля загазованности помещения. В каждом из городских округов имеется график установки, дорожная карта,исполнение которой Министерство энергетики МО строго контролирует», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Во втором квартале текущего года планируется обеспечить датчиками контроля загазованности более чем 22 600 газифицированных муниципальных квартир Подмосковья. Важно отметить, что в городском округе Протвино квартальный план уже выполнен, а в городском округе Серебряные Пруды на 100% выполнен годовой план по установке датчиков.
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