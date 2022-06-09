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Андрей Воробьев и Игорь Щеголев открыли музей в Волоколамском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2022, 16:22
Девятого июня губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым и председателем Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой открыл музей в селе Осташево Волоколамского городского округа, он назван именем Великого князя Константина Константиновича и войдет в «Императорский маршрут», информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Каждый город, каждая территория Подмосковья имеет свои особенности, историю, традиции. Сегодня мы открываем музей легендарной семьи, которая сделала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие страны, культуры. Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей и прекрасно понимаем, что необходимо чтить, помнить историю - это наш приоритет», - сказал Андрей Воробьев.
В октябре 2019 года было подписано соглашение о вхождении Московской области в «Императорский маршрут». В этом году проект примет свыше 1,3 тыс. ребят на четырехдневный тур. В Подмосковье они смогут посетить знаменитую усадьбу Александра II «Ильинское – Усово» в г.о. Красногорск, где жили и трудились многие поколения династии Романовых. Здесь - музеи школы и детства в мемориальном здании народного училища, милосердия и Российского Общества Красного Креста в здании Лазарета, охраны материнства и младенчества в здании Родильного приюта.
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