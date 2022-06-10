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Губернатор наградил жителей региона и выдающихся людей в преддверии Дня России
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2022, 15:09
Десятого июня, в преддверии Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с предстоящим праздником, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Воробьев вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм. Также в рамках торжественной церемонии ребята, приехавшие в Подмосковье из Донбасса, получили паспорта гражданина Российской Федерации.
«Мы отмечаем День России уже в 30-й раз. Хочу поздравить тех, кто добросовестно на протяжении многих лет в разных сферах проявляет себя, ведь каждый на своем месте должен вносить лепту, делать добрые дела, приносить пользу. Сегодня я вручу государственные и наши областные награды настоящим профессионалам. Также здесь с нами молодые ребята из Харькова и Донецка, которые сегодня получат паспорта Российской Федерации, - сказал Андрей Воробьев. – Одна из ключевых мыслей вчерашнего выступления нашего президента, на мой взгляд – сохранение суверенитета. И наше призвание – сохранять страну такой же самостоятельной, внимательной ко всем вызовам, которые существуют. Я надеюсь, что большинство жителей разделяют эту позицию».
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