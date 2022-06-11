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Повторные осмотры качества содержания территорий провели в Пушкинском и Щелкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2022, 13:39
Комиссия блока ЖКХ под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой, коллег из Госжилинспекции, «Мосавтодора» и глав округов посетила округа Пушкинский и Щелково, информирует пресс-служба ГУСТ региона.
Целью визита были проверка состояния дворовых территорий и проведение штаба, посвященного вопросам содержания территорий и благоустройства.
«Традиционно на штабе отсматриваем динамику работы за неделю по всем округам и подводим итоги. Далее провели инспекцию территории, в ходе которой мы можем увидеть более четкую картину действительности», - сказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
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