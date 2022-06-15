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Более 22 тыс. нарушений при покосе травы выявлено в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2022, 16:08
С середины апреля инспекторы ГУСТ Московской области начали ежегодный контроль за содержанием участков с зелеными насаждениями во всех муниципальных образованиях Подмосковья, информирует пресс-служба ведомства.
«Все нарушения занесены в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Особенно запоздали с этим видом работ по содержанию в Коломне, Чехове, Серпухове, Орехово-Зуево и в Шатуре. Из выявленных нарушений устранили уже более 12 000. Остальные данные направлены в администрации муниципалитетов для устранения», - уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В соответствие со ст. 51 Закона Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» «юридические и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие». При этом «газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Скошенная трава удаляется с территории в течение трех суток со дня проведения покоса».
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