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Первые мультистобалльники ЕГЭ появились в регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2022, 16:15
В Московской области уже девять выпускников получили высший балл по двум ЕГЭ, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«Мультистобалльниками стали ребята из городских округов: Воскресенск, Балашиха, Дубна, Дмитров, Талдом, Королев, Одинцово, Ступино и Мытищи. Поздравляю ребят, это отличный результат!», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, большинство ребят получили сто баллов по русскому языку и литературе, один выпускник из Одинцовского округа – по русскому языку и химии. Как напомнили в Министерстве образования Московской области, каждый мультистобалльник получит от области по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников – по 150 тыс. рублей.
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