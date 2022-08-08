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Подмосковные геймеры представят регион на Всероссийских соревнованиях по интерактивному боксу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2022, 09:43
Московские областные соревнования по интерактивному боксу «Интерактивный бокс - спорт для всех» прошли в Химках, геймеры-любители состязались в навыках управления виртуальными боксерами на игровой консоли Sony Play Station 3 в симуляторе бокса «Fight night champion» на базе Академии бокса имени Александра Лебзяка, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«Игроки, занявшие первое и второе места, будут представлять Московскую область на Всероссийских соревнованиях по интерактивному боксу, которые пройдут 27 августа в Москве», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что призовой фонд национального турнира составит пять млн рублей:
- первое место — 1,5 млн. руб.;
- второе место — один млн. руб.;
- третье место — 500 тыс. руб.;
- четвертое место — 400 тыс. руб.;
- с пятого по восьмое место — 200 тыс. руб.;
- с девятого по 16 место — 100 тыс. руб.
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