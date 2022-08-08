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Коммунальщики Московской области подготовились к предстоящей грозе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2022, 09:44
Все коммунальные службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозирующимися ливнями, грозами и сильным ветром, передает пресс-служба областного МинЖКХ.
В ближайшие часы в регионе ожидаются сильные осадки, местами возможен град и сильный ветер от 10 до 15 м/с, а в отдельных районах – до 25 м/с. Непогода сохранится в течение всего дня и начала следующей недели. При этом обильные осадки и сильный ветер могут оказать негативное воздействие на коммунальную инфраструктуру Подмосковья.
«Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, МОС АВС, приведены в режим повышенной готовности. Подготовлено мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению в условиях возникновения технологических сбоев на объектах ЖКХ», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.
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