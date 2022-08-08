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Еще 426 пациентов выздоровели после коронавируса в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2022, 09:44
В Подмосковье после Covid-19 выздоровели еще 426 пациентов, всего с начала пандемии в Московской области выздоровели после инфекции 976 428 человек, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в регионе выявили 1880 случаев инфицирования, скончался один человек с ранее диагностированным коронавирусом.
За все время пандемии в Московской области зафиксировали 1 005 406 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 15 215 Covid-пациентов.
Лучшим средством защиты от инфекции является вакцинация. Также через полгода после прививки следует ревакцинироваться, напоминают врачи.
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