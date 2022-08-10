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Почти 20 тыс. многоквартирных домов проверили в Подмосковье в преддверии зимы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Августа 2022, 16:00
Специалисты Госжилинспекции Московской области в преддверии нового отопительного сезона проверили более 19,6 тыс. домов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Речь идет о 72% многоэтажек, которые на данный момент имеют подписанные паспорта готовности, и 37% всего многоквартирного жилфонда Подмосковья. Нарушения были выявлены в 46% проверенных домов.
В преддверии зимнего периода управляющие компании должны провести 19 видов работ при подготовке дома к зиме.
«Проверки проводятся с использованием мобильного приложения ЕГИС ОКНД. Все зафиксированные нарушения загружаются в качестве заявок в Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Их исполнение находится под непосредственным контролем Госжилинспекции», – подчеркнула руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
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