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Опережающие пособия к первому сентября получат семьи в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Августа 2022, 16:01
Уже традиционно к первому сентября подмосковные семьи получат «опережающую» выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе, информирует пресс-служба Министерства социального развития региона.
«Выплата пособия на детей придет родителям в августе сразу за два месяца - август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 58 тыс. детей», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В Министерстве социального развития Московской области отметили, что размер пособия зависит от возраста ребенка, статуса семьи и составляет от 1,2 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб.
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