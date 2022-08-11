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Загрязнение водоохранной зоны реки выявили в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Августа 2022, 15:24
Загрязнение водоохранной зоны реки Грязевы выявили в подмосковном Красногорске, передает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
Нарушение водоохранного законодательства зафиксировали инспекторы эконадзора Минэкологии региона в городском округе Красногорск. Надзорное мероприятие проведено по обращениям жителей, которые пожаловались на незаконную свалку в деревне Нефедьево.
«При осмотре территории установлены навалы строительных отходов - остатки железобетонных изделий, размещенные в водоохранной зоне реки Грязевы», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, при проведении дорожных работ с помощью специальной техники на участке снят верхний плодородный слой почвы, уложена песчаная подушка, на которую при подготовке дорожного полотна осуществляется разгрузка строительных отходов – боя бетона, кирпича, асфальтовой крошки неустановленного происхождения.
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