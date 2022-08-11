17августа 2022
среда
|
Андрей Воробьев проверил благоустройство Михайловской набережной в Коломне
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Августа 2022, 15:25
Губернатор Московской области осмотрел Михайловскую набережную в Коломне, где в 2021-м сделали комфортную зону для отдыха и прогулок, Андрей Воробьев пообщался с жителями, которые регулярно приходят сюда для проведения досуга всей семьей, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В Коломне протекает несколько рек: Москва-река, Ока, Коломенка. Поэтому набережные, пляжи, зоны отдыха у воды пользуются особой популярностью у жителей и гостей. Три года назад мы благоустроили Москворецкую набережную, в 2021 году – Михайловскую. В том числе восстановили каскадный фонтан, который особенно дорог старожилам, - сказал Воробьев. - В этом году помимо центральных парков и лесопарков благоустраиваем 19 небольших скверов в шаговой доступности. Один из них – сквер "Арбат" в Озерах. Его с нетерпением ждут жители. В мкр. Колычево приступим к проектированию большого комфортного парка – и для детей, и для занятия спортом».
Михайловская набережная в Коломне участвовала во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Горожане принимали непосредственное участие в выборе концепции благоустройства. Свои идеи и решения прислали тогда более 1000 жителей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +28 +30
вечером +23 +25 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры