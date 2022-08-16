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Более 70 аукционов по земельным участкам прошло в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2022, 15:17
С 8 по 12 августа в Московской области прошло 72 аукциона по земельно-имущественным торгам, в них приняли участие 197 претендентов, рассказали РИАМО в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В среднем в конкурентных процедурах участвовали 3,7 претендента на лот.
С начала года в торгах в региона был предоставлен в собственность 231 земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Данный показатель вдвое превышает количество предоставленных участков для этих целей за аналогичный период в 2021 году.
В Домодедове состоялся аукцион на право аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. В торгах приняли участие 12 претендентов.
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