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Еще 9 населенных пунктов догазифицировали в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2022, 15:17
Строительно-монтажные работы завершили в 9 населенных пунктах Подмосковья по президентской программе «Социальная газификация», передает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
Газ появился в деревнях Матренино, Тимонино Волоколамского округа, в деревне Малое Рогачево Дмитровского округа, в деревнях Кобяково и Чупряково Одинцовского округа, в деревне Агашкино Раменского округа, в деревне Пешки в Солнечногорске, в селах Верзилово и Шугарово в Ступине.
Сейчас работы завершены в 1945 населенных пунктах региона, построено 1367 км газораспределительных сетей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы «Социальная газификация». В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно.
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