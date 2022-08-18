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Еще две компании получили землю за один рубль
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2022, 12:22
В рамках действующей региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» инвесторам Подмосковья предоставлен 21 земельный участок общей площадью свыше 54 га, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Государственная программа по мерам поддержки импортозамещающих производств «Земля за 1 рубль» в Подмосковье набирает обороты. Уже предоставлен 21 земельный участок общей площадью свыше 54 га в 13 муниципальных образованиях. На сегодняшний день 19 подмосковных инвесторов заключили договора аренды на землю за символическую плату, и, таким образом, смогут теперь расширить свое производство в сфере импортозамещения», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на днях землю по программе «Земля за 1 рубль» получили еще два подмосковных предприятия.
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