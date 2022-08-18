18августа 2022
четверг
|
Главгосстройнадзор помог восстановить права еще 143 дольщиков в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Августа 2022, 12:24
Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано 24-этажному дому №2 в составе ЖК «28 микрорайон», расположенному в центре города Балашиха, передает пресс-служба ведомства.
«Мы эффективно решаем важную социальную задачу по контролю завершения строительства многоквартирных домов на территории всей Московской области. В Балашихе мы помогали обеспечить достройку проблемного объекта, постоянно мониторили динамику строительства, количество рабочих и техники на площадке. Все эти меры способствовали тому, что 143 дольщика ЖК «28 микрорайон», которые почти два года ждали завершения строительства, получат свое жилье», — прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Возведение жилого комплекса комфорт - класса велось застройщиком ООО «Флинкбау» с 2016 года. Однако из-за трудностей с финансированием строительство велось низкими темпами.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +29 +31
вечером +23 +25 ночью +19 +21
Партнеры