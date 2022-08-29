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Еще 2342 человека выздоровели после коронавируса в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2022, 08:50
В регионе медики вылечили еще 2342 пациентов, которые переболели коронавирусом, а с начала пандемии в Подмосковье выздоровели 1 009 786 Covid-пациентов, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в регионе выявили 2868 случаев заболевания коронавирусом. Скончались от последствий заражения 5 человек.
С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 1 052 463 случая заражения Covid-19, количество жертв инфекции достигло 15 261.
Коллективный иммунитет в регионе держится на низком уровне – 6,3%. Врачи рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и своевременной ревакцинацией.
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