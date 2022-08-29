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Андрей Воробьев назвал округа, где особенно строго следят за пожарной ситуацией
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2022, 08:51
В Подмосковье внимательно отслеживают пожарную обстановку. Потенциальная опасность существует для Коломны, Орехово-Зуевского округа, Павловского Посада, Ступина и Шатуры, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Все, что касается лесов, сухой травы, все это имеет принципиально важное значение при отсутствии осадков, как мы видим, и ситуации, которая сложилась. Коломна, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Шатура – все это потенциально опасные территории», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее губернатор Подмосковья призвал глав южных и юго-восточных территорий региона уделять особое внимание пожарной безопасности. Для контроля за ситуацией необходимо использовать все доступные средства.
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