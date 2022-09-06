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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в Талдомском городском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2022, 09:13
Управление рассмотрело жалобу ООО «СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ» на действия комиссии по осуществлению закупок Талдомского центрального дома культуры, Центра управления закупками Талдомского г.о. при проведении электронного аукциона на приобретение адапционного оборудования для обеспечения мероприятий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов ненадлежащим образом установлено требование к характеристикам объекта закупки, нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действии Комиссии и признало жалобу ООО «СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ» обоснованной.
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