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В Подмосковье стартовала экологическая акция «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2022, 09:15
В Подмосковье стартовала организованная Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области ежегодная экологическая акция «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!», в рамках которой садоводы, дачники и продавцы овощей могут отправить избытки урожая яблок, а в этом году - арбузные корки и гнилые арбузы непосредственно на переработку, передает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В течение сентября отмечается сезон урожая плодовых деревьев, в том числе яблок. Кроме того, традиционно с приходом осени увеличиваются объемы завезенных в регион арбузов, и растет их потребление населением», - говорится в сообщении.
Невостребованные бахчевые наряду с яблоками способствуют образованию навалов на контейнерных площадках. В этой связи на территории Московской области ожидается рост количества органических отходов.
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