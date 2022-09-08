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Строительство первого модульного ФАПа завершается в Егорьевске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2022, 15:26
Совсем скоро в деревне Рахманово городского округа Егорьевск откроется новый фельдшерско-акушерский пункт, работы по его возведению вышли на завершающий этап, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«На объекте завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей, отделочные работы внутри здания, благоустройство территории и установка ограждения», - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
Готовность ФАПа составляет 95%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в октябре.
Глава ведомства также добавил, что это первый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по технологии завода «Pro Module» Концерна «Крост». Еще один такой ФАП появится в этом году в Чехове. До конца 2022 года будет построено 8 медицинских объектов с использованием данной технологии.
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