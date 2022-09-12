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Заместитель председателя правительства Московской области проведет прием граждан
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2022, 09:14
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова проведет прием граждан 22 сентября с 15.00.
Запись на прием по телефону 8 (498) 602-31-13 (многоканальный) начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день – с 9.00 до 16.00, в первый рабочий день текущего месяца предварительная запись на прием граждан руководителями министерств и ведомств проводится до 20.00.
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориии Московской области", прием граждан проводится, в том числе, в доступных аудио- и видеорежимах.
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