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В Московской области после коронавируса выздоровели еще 676 пациентов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2022, 09:15
Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 676 человек, всего в регионе болезнь победили 1 040 804 пациента, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в Московской области выявили 1 920 случаев инфицирования, умерли 6 заболевших.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 1 077 765 случаев коронавируса, скончались 15 313 Covid-пациентов.
Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Кроме того, можно заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, например, дверной ручки, за которую раньше брался заболевший.
Среди симптомов Covid-19: кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, а еще утомление, заложенность носа, боль в горле, озноб, ломота, белый налет на языке.
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