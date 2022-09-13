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Свыше 50 тыс. МКД Подмосковья должны получить паспорта готовности к зиме до 15 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2022, 09:06
Двадцать пять муниципалитетов и десять управляющих компаний, отстающих по подготовке многоквартирных домов региона к зиме, назвала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, информацию о качестве работ и соответствии фактически сделанного заявленному в паспортах готовности Главный государственный жилищный инспектор региона доложила Губернатору Московской области Андрею Воробьеву, передает пресс-служба ведомства.
«Хочу обратиться к управляющим компаниям и муниципальным образованиям, которые попали в списки отстающих. Вся эта информация вам необходима для того, чтобы осознать размеры необходимых работ и мобилизовать все ресурсы для скорейшего исправления ситуации. Мы продолжаем осмотры и контролируем устранение всех нарушений», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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