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Жителям Московской области рассказали о развитии и работе Роспотребнадзора
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Сентября 2022, 09:25
В России 15 сентября исполнится 100 лет со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. Ведомство находится на передовой борьбы с опасными вирусами и инфекциями, его сотрудники защищают жизнь и здоровье россиян и занимаются вопросами продовольственной безопасности РФ, информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
Кроме того, они защищают права и иные законные интересы потребителей и ведут образовательно-просветительскую работу по теме здорового образа жизни и правильного питания.
«Вопросы профилактики опасных болезней и сохранения здоровья человека начали волновать тех, кто принимал решения и нес ответственность за страну, не одно столетие назад. И хотя официально история санитарно-эпидемиологической службы России ведет отсчет с 1922 года, становление государственных структур, призванных решать непростые задачи, началось задолго до этого», – заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
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