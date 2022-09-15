15сентября 2022
четверг
|
Жители Московской области могут записать питомца к ветеринару на регпортале госуслуг
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Сентября 2022, 10:27
В Московской области питомца можно записать на прием к ветеринару на региональном портале госуслуг. Услуга доступна онлайн, информирует пресс-служба Министерства информационных технологий и связи Подмосковья.
«Теперь жители Московской области могут записать своего домашнего питомца в любую из 24 государственных ветеринарных клиник региона. Онлайн-запись открыта на портале госуслуг Подмосковья», - сказала глава регионального ведомства Надежда Куртяник.
В пилотном варианте этот сервис заработал в области еще в прошлом месяце. Тогда услуга была доступна только для жителей Мытищ, Пушкина и Талдома. Сейчас к сервису подключились остальные государственные ветеринарные клиники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +11 +13 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры