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Проект «Сельский и агротуризм» стартует в Подмосковье 15 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Сентября 2022, 10:29
Проект «Сельский и агротуризм» реализуется по инициативе Московского крестьянского союза (МКС) при финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает пресс-служба ведомства.
«Проект включает 2 модуля – учебную программу длительностью 252 часа и работу консультационного "Центра наставничества" на базе Московского крестьянского союза», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ходе образовательного модуля предусмотрены теоретическая и практическая части. Теория направлена на обучение методам рентабельного ведения фермерского хозяйства, повышение грамотности в сфере маркетинга, налогового учета, менеджмента и так далее.
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